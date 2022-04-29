Москва, , 23:38 — REGNUM Западные «партнёры» украли у России свыше $300 млрд, заявил 29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление опубликовано на официальном сайте МИД России.

Министр иностранных дел России пояснил, что речь идёт о финансовых средствах, которые в формате платежей за энергоносители поступили на счета «Газпрома» в западных банках.

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета «Газпрома» и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — указано в заявлении главы МИД России.

Россия приняла решение перевести расчёт за поставки газа на рубли, чтобы пресечь «бесстыдный грабёж» со стороны Запада, подчеркнул Сергей Лавров.

«Это абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа, в который вовлечены эти страны. Лондон, Вашингтон, Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они заморозили, или передачу этих денег кому-либо ещё», — сказал министр иностранных дел России.

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