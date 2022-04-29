Лондон, , 23:40 — REGNUM За $5,3 млрд предложил Роману Абрамовичу продать футбольный клуб «Челси» британский миллиардер Джим Рэтклифф, пишет 29 апреля The New York Times.

Это на данный момент рекордная сумма, которую предлагали за покупку клуба. Британец объяснил свою щедрость тем, что дело для него не в деньгах и что он – страстный «поклонник красивой игры».

Комментируя планы по вложению денег в ФК «Челси», Рэтклифф сказал, что Лондону нужен «клуб, отражающий статус города», а затем добавил:

«Мы продолжим инвестировать в команду, чтобы у нас был первоклассный состав из величайших игроков мира, тренеров и вспомогательного персонала для мужских и женских игр».

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