Белвью, США, 29 апреля 2022, 23:32 — REGNUM Valve заявила, что она не блокировала возможность установки некоторых игр на портативную консоль Steam Deck. Об этом 30 апреля сообщил журнал PC Gamer.
На запрос журналистов в компании ответили, что причиной инцидентов, подобных тому, что произошёл с игрой Demon Gaze Extra в жанре jRPG (японская ролевая игра), стала «техническая проблема». «Перед запуском Deck мы добавили функцию, позволяющую разработчикам помечать определенные контент/хранилища как подходящие только для клиентов Deck», — пояснили разработчики.
Они добавили, что эта функция позволяет создателям игр автоматически включать графические конфигурации в играх, когда их запускают на Steam Deck. Однако с ней возникла проблема, из-за чего некоторый контент получил неправильные пометки. После этого Valve внесла изменения в работу функции, чтобы разработчики больше не могли случайно внести соответствующие изменения.
Напомним, Valve выпустила Steam Deck в продажу 25 февраля 2022 года. Ранее эксперты отметили, что пока на этой консоли нельзя играть в некоторые игры Microsoft, а также игры сервиса подписки Game Pass.
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