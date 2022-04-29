Белвью, США, 29 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Valve заявила, что она не блокировала возможность установки некоторых игр на портативную консоль Steam Deck. Об этом 30 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

На запрос журналистов в компании ответили, что причиной инцидентов, подобных тому, что произошёл с игрой Demon Gaze Extra в жанре jRPG (японская ролевая игра), стала «техническая проблема». «Перед запуском Deck мы добавили функцию, позволяющую разработчикам помечать определенные контент/хранилища как подходящие только для клиентов Deck», — пояснили разработчики.

Они добавили, что эта функция позволяет создателям игр автоматически включать графические конфигурации в играх, когда их запускают на Steam Deck. Однако с ней возникла проблема, из-за чего некоторый контент получил неправильные пометки. После этого Valve внесла изменения в работу функции, чтобы разработчики больше не могли случайно внести соответствующие изменения.

Напомним, Valve выпустила Steam Deck в продажу 25 февраля 2022 года. Ранее эксперты отметили, что пока на этой консоли нельзя играть в некоторые игры Microsoft, а также игры сервиса подписки Game Pass.