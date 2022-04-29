Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 30 апреля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Официальные лица США пытаются представить ситуацию в Боснии и Герцеговине как «кризисную» и «несущую риски», хотя это не соответствует действительности. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 29 апреля.

President.az Милорад Додик

Додик рассказал, что он намерен опубликовать расшифровки переговоров между руководством БиГ и американскими чиновниками, чтобы общественность получила четкую картину того, какие вопросы обсуждаются на таких встречах.

Лидер сербов в БиГ добавил, что на недавней встрече с сенаторами США он требовал соблюдения конституции Республики Сербской, и что там не возникало никакой ссоры между членами президиума БиГ, как об этом потом заявил сенатор Крис Мерфи.

«Я требовал, чтобы с нашей позицией считались. Я четко сказал, что я выступаю за достижение договоренности, которая подарит еще 20 лет жизни Боснии и Герцеговине. Этого можно достичь только с помощью консенсуса, а не с помощью навязывания решений извне», — сообщил Додик на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что власти в Сараево и политический Запад обвиняют Додика в намерении вывести Республику Сербскую из состава БиГ.