Малопургинский район, Удмуртия, , 23:28 — REGNUM В поселке Игра в Удмуртии паводковыми водами подтоплено 137 придомовых территорий. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем telegram-канале.

Паводок в поселке Игра telegram-канал Ярослава Семенова

Все подтопленные частные хозяйства расположены по 13 улицам. В домах проживает 539 человек. В зону подтопления не попали социальные объекты, пострадавших нет.

На месте работает оперативная группа представителей МЧС и администрации района. Подготовлен пункт временного размещения на 300 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за подъема воды в реке Лып паводковыми водами в поселке Кез подтоплено 14 придомовых территорий и частных хозяйств. В них проживают 55 человек, включая 18 детей.

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