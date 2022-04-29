Архангельск, 29 апреля 2022, 23:23 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Ильинско-Подомское Архангельской области Кирилл Кочетов, сообщает местная газета «Знамя труда».
Сообщается, что матрос Кирилл Кочетов проходил службу в гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Калининградской области.
По данным издания, Кочетов рос в многодетной семье, окончил Ильинскую среднюю школу, затем Котласский электромеханический техникум.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти выплатят по два млн рублей семьям погибших на Украине.