Москва, , 23:17 — REGNUM Россия не сомневается в необходимости расследовать деятельность биолабораторий США на Украине, заявил 29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что российская сторона будет продолжать расследование деятельности США по созданию биологического оружия.

«У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать», — сказал Лавров.

«У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США», — подчеркнул российский министр иностранных дел.

«Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое», — пояснил Лавров.

При этом он напомнил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд «фактически призналась» в том, что действия США в этой сфере носили совсем не мирный характер и были направлены против России.

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