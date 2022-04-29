Вашингтон, 29 апреля 2022, 23:15 — REGNUM В сеть выложили видео из игры Skull & Bones про пиратов, которую около пяти лет назад анонсировала компания Ubisoft. Об этом 29 апреля сообщил журнал PC Gamer.
Длительность вступительного ролика, ссылка на который была опубликована на форуме Reddit, составляет около шести минут. К сожалению, видео вскоре удалили из сети, но пользователи успели скачать его и опубликовать на различных платформах. Автор статьи отметил, что показанная в ролик игра не сильно отличается от той версии, что он видел в 2018 году.
Он обратил внимание, что в Skull & Bones бои на кораблях происходят намного быстрее, чем в той же Sea of Thieves, экипаж, состоящий из NPC (неигровых персонажей) занимается перезарядкой и ремонтом, а паруса на корабле можно поднять за считанные секунды. Судя по всему, геймер будет выступать в роли капитана, который управляет кораблём, стрельбой и раздаёт приказы команде. Однако при этом ему нужно будет снабжать команду едой и припасами, без которых она может не только потерять боевой дух, но и поднять мятеж.
Напомним, Ubisoft анонсировала Skull & Bones ещё 12 июня 2017 года. Ожидается, что это будет тактическая экшн-игра с ролевыми элементами на пиратскую тематику с возможностью PvP (режим игрок против игрока), релиз которой состоится на ПК и консолях PlayStation и Xbox.
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