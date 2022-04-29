Вашингтон, 29 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Сеть выложили видео из игры Skull & Bones про пиратов, которую около пяти лет назад анонсировала компания Ubisoft. Об этом 29 апреля сообщил журнал PC Gamer.

stealth_sly Пираты. Корабль

Длительность вступительного ролика, ссылка на который была опубликована на форуме Reddit, составляет около шести минут. К сожалению, видео вскоре удалили из сети, но пользователи успели скачать его и опубликовать на различных платформах. Автор статьи отметил, что показанная в ролик игра не сильно отличается от той версии, что он видел в 2018 году.

Он обратил внимание, что в Skull & Bones бои на кораблях происходят намного быстрее, чем в той же Sea of ​​Thieves, экипаж, состоящий из NPC (неигровых персонажей) занимается перезарядкой и ремонтом, а паруса на корабле можно поднять за считанные секунды. Судя по всему, геймер будет выступать в роли капитана, который управляет кораблём, стрельбой и раздаёт приказы команде. Однако при этом ему нужно будет снабжать команду едой и припасами, без которых она может не только потерять боевой дух, но и поднять мятеж.

Напомним, Ubisoft анонсировала Skull & Bones ещё 12 июня 2017 года. Ожидается, что это будет тактическая экшн-игра с ролевыми элементами на пиратскую тематику с возможностью PvP (режим игрок против игрока), релиз которой состоится на ПК и консолях PlayStation и Xbox.