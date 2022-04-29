Ижевск, 29 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Пострадавшего от хлопка в детском саду поселка Пугачево шестилетнего мальчика выписали из больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

Она уточнила, что ребенок прошел обследование и получил необходимое лечение. Состояние мальчика медиками оценивается как удовлетворительное.

Пинчук пожелала отправившемуся домой ребенку крепкого здоровья.

ИА REGNUM напоминает, днем 25 апреля в диспетчерскую службу поступило сообщение о хлопке в детском саду в Пугачево. Дети играли на площадке металлическим предметом, который сдетонировал, пояснял председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Легкие травмы получили два шестилетних мальчика. Один был госпитализирован, второй вернулся в детский сад.