Пострадавшего в удмуртском Пугачёво ребёнка выписали из больницы
Ижевск, 29 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Пострадавшего от хлопка в детском саду поселка Пугачево шестилетнего мальчика выписали из больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.
Она уточнила, что ребенок прошел обследование и получил необходимое лечение. Состояние мальчика медиками оценивается как удовлетворительное.
Пинчук пожелала отправившемуся домой ребенку крепкого здоровья.
ИА REGNUM напоминает, днем 25 апреля в диспетчерскую службу поступило сообщение о хлопке в детском саду в Пугачево. Дети играли на площадке металлическим предметом, который сдетонировал, пояснял председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Легкие травмы получили два шестилетних мальчика. Один был госпитализирован, второй вернулся в детский сад.