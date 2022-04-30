30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили проблему с нехваткой финансирования для Украины, с которой столкнулся американский президент.

Светлана Рыбина, , 11:11 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что без расширения дополнительного финансирования для поставок вооружения Украине президент США Джозеф Байден вправе выделить на это дело лишь $250 млн, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какой добрый дедушка! Последние свои кальсоны отдаст, лишь бы России было худо», — подметила Наталья В.

Многие пользователи пришли к выводу, что без внешней подпитки неонацисты на Украине не удержаться во власти.

«А когда у американцев деньги на военную помощь бандеровцам закончатся, то что дальше будет? По ходу, над режимом Зеленского нависла большая угроза», — задаётся вопросом Regina G.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Байден в срочном порядке не найдёт дополнительное финансирование для Украины, то Киев окажется обескровлен.

«Значит, нам ещё всего на 250 лямов надо уничтожить оружия на Украине, и тогда все эти поставки прекратятся? Или американский президент найдёт заначку?» — интересуется Ксения Ж.

Часть людей полагает, что Байден всё-таки сумеет наскрести для Украины ещё пару десятков миллиардов долларов.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У них есть печатный станок, напечатают этих фантиков сколько угодно», — считает Йода Й.

«А чего это вдруг? Они сейчас фантики свои напечатают и всё подарят. А немчура пока под шумок всё продовольствие вывезет с Украины. Фашисты — они и есть фашисты», — написала Екатерина А.

Ряд пользователей указывает на то, что какие бы деньги США не закачивали на Украину, тем не менее это не окажет существенного воздействия на боеспособность украинской армии, которая по большей части состоит из необученных резервистов.

«Ну и пускай. Всё равно толку не будет от этой помощи военной никакой, она просто-напросто просочится в песок», — поделилась своим мнением Инна П.

«Да хоть сколько. Пусть хоть всё своё оружие отдадут, но украинские власти от этого не станут лучше воевать. Они как были мелкими жуликами, так ими и остались. ВСУ, как и раньше, останутся обескровленными, как украинские чиновники набивают чемоданы миллионами финансовой помощи», — указывает Ольга Ф.

Нашлись и те, кто удивляются молчаливому согласию, которое демонстрируют американские граждане, когда из их кармана достают очередные миллионы и миллиарды долларов для якобы помощи какой-то там стране на другом конце земного шара.

«Это всё понятно — Байден спасает режим Зеленского. Вот только я одного понять не могу: почему граждане США согласны на такие расточительства? Или у них такие коррупционные СМИ, что правду там о тратах не говорят? Если они узнают, то, наверное, сожгут Байдена на его же солнечных панелях. Ладно, наши тратят на нашу «войну», а жители США на войну чужой неизвестной им страны. Они ведь даже на глобусе не смогут показать, где там эта Украина-то находится», — отметила Таня Ф.

Напомним, 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам о том, что президент США Джозеф Байден вправе выделить Украине вооружений ещё на $250 млн, но для расширения этих поставок Конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.