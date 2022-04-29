Вашингтон, 29 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Американский и южнокорейский сериал «Патинко» будет продлён на второй сезон. Об этом 29 марта пишет издание Variety.

Кадр из трейлера Сериал «Патинко»

Известно, что новость о продлении сериала появилась ещё до финала первого сезона, премьера которого намечена на 29 апреля 2022 года. В настоящее время неизвестно, останется ли прежним актёрский состав проекта.

Напомним, что «Патинко» рассказывает о семье корейских иммигрантов, пытающихся начать жизнь «с чистого листа» на новом месте. Исполнительным продюсером проекта выступила Су Хью («Шёпот»).