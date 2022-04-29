Берлин, 29 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц встретится 4 мая с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Об этом 29 апреля сообщило новостное агентство FoNet.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

С балканскими гостями Шольц проведет переговоры по отдельности. Затем Вучич и Курти в Берлине встретятся с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Немецкое правительство сообщило, что Шольц обсудит с Курти дальнейшую координацию действий в свете «российского нападения на Украину», а также двухсторонние и региональные вопросы.

Напомним, что президент Вучич по возвращении из Германии намерен обратиться к гражданам Сербии. Первоначально обращение Вучича было запланировано на 29 апреля, но потом президент Сербии перенес выступление перед сербской общественностью на 6 мая.