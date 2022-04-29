Йошкар-Ола, 29 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. 5 мая в Йошкар-Оле пройдёт традиционная Республиканская легкоатлетическая эстафета, которая посвящается Дню Победы и Дню радио. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

https://vk.com/yoshkarola_12reg Медали для участников одной из предыдущих эстафет в Йошкар-Оле

В связи с проведением спортивного мероприятия на части улиц города будет запрещено движение всех видов транспорта 5 мая с 13:00 до 14:00 мск.

Ограничение будет работать на участках Ленинского проспекта, улицы Петрова, бульвара Чавайна, Воскресенского проспекта, Царьградского проспекта, улиц Красноармейская и Комсомольская.

ИА REGNUM, эстафета проводится в Йошкар-Оле с 1927 года, в этом году она будет проходить в 76-й раз. В течение двух предыдущих лет из-за пандемии соревнования не проводились.