Белград, , 23:24 — REGNUM Албанский профессор Себ Бютючи 28 апреля прокомментировал единогласное выступление подконтрольных президенту Сербии Александру Вучичу СМИ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти массмедиа осудили заявление президента России Владимира Путина, который в разговоре с генсеком ООН Антониу Гуттерешем упомянул про двойные стандарты и про то, что США легко согласились на признание Косово.

СМИ при этом интерпретировали эти слова так, будто бы Путин считает, что признание суверенитета ДНР и ЛНР якобы будет аналогично «признанию» Косово. На эту интерпретацию отреагировали албанские СМИ — «в свою пользу».

Так, албанское новостное агентство Telegrafi сообщило, что эти заявления свидетельствуют о том, что Сербия будет вынуждена признать независимости Косово в случае ухудшения отношений между Россией и Сербией.

Себ Бютючи «Последние заявления Владимира Путина являются сигналу Западу о возможности соглашения о признании Россией Косово в обмен на признание присоединения Крыма к России и признание Луганска и Донецка».

По словам албанского работающего в Белграде журналиста Идро Сефери, это первый случай резко негативной реакции на Владимира Путина в сербских СМИ.

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