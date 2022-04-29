Бордо, Франция, 29 апреля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator вскоре появится поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Об этом 29 апреля сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Видеоигра Microsoft Flight Simulator

Исполнительный продюсер студии Asobo Studio Марсьяль Боссар во время недавней сессии вопросов и ответов отметил, что разработчики начнут добавлять поддержку новых графических функций в игру начиная с обновления 10 версии и выше. Сначала в Microsoft Flight Simulator появится AMD FSR 1.0, а затем и более совершенная версия технологии. Кроме того, Asobo сейчас работает над добавлением в игру поддержки Nvidia DLSS. Она также появится в Microsoft Flight Simulator после релиза десятого патча, который запланирован на июль 2022 года.

Для справки: AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, которая повышает разрешение в играх. DLSS (Deep Learning Super Sampling — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) - схожая технология, но уже от компании Nvidia. В основе этих технологий лежат разные подходы, но обе они призваны повысить производительность системы в видеоиграх.