В Microsoft Flight Simulator добавят поддержку технологии AMD FSR 2.0
Бордо, Франция, 29 апреля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator вскоре появится поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Об этом 29 апреля сообщает портал Wccftech.
Исполнительный продюсер студии Asobo Studio Марсьяль Боссар во время недавней сессии вопросов и ответов отметил, что разработчики начнут добавлять поддержку новых графических функций в игру начиная с обновления 10 версии и выше. Сначала в Microsoft Flight Simulator появится AMD FSR 1.0, а затем и более совершенная версия технологии. Кроме того, Asobo сейчас работает над добавлением в игру поддержки Nvidia DLSS. Она также появится в Microsoft Flight Simulator после релиза десятого патча, который запланирован на июль 2022 года.
Для справки: AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, которая повышает разрешение в играх. DLSS (Deep Learning Super Sampling — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) - схожая технология, но уже от компании Nvidia. В основе этих технологий лежат разные подходы, но обе они призваны повысить производительность системы в видеоиграх.