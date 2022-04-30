30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 11:21 — REGNUM Четырнадцать республиканских штатов США подали в суд на администрацию президента Джо Байдена, которая планирует ускорить процесс предоставления мигрантам убежища на южной границе. Это последнее дело в списке судебных исков, которые республиканцы составляют из-за несогласия с иммиграционной политикой Белого дома.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативу возглавили штаты Аризона, Миссури и Луизиана, направив требование о блокировании правила, которое позволит сотрудникам службы гражданства и иммиграции США (USCIS) решать вопросы о предоставлении убежища мигрантам. Данное правило должно вступить в силу в мае.

Ранее решения о предоставление убежища могли принимать только иммиграционные судьи.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если я нелегально пересеку нашу южную границу и скажу агентам, что опасаюсь за свою жизнь, меня попросят выплатить деньги, чтобы назначить дату суда. Если моей семье понадобится помощь от правительства, которому мы оплачиваем налоги и взносы, мы должны будем предъявить доказательства и нанять адвокатов. Я согласен, что наша страна была построена на иммиграции, но это должно делаться законно», — пишет Gater751.

«Эти люди могут стать причиной ужасных терактов в нашей стране. Я бы предпочел, чтобы на рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища отводилось время, чтобы убедиться, что человек заслуживает доверия. Ускоренная процедура только всё испортит», — считает iamborghue165.

Welcome Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Согласно Конституции США, нелегалы незаконно вторглись на американскую территорию. Если это не дает вам полномочий для высылки, то ничто уже не даст. Тот, кто вторгается, тот нарушается закон или права другой страны», — напоминает victorioushermit.

«Я могу предложить единственное адекватное решение в одном предложении: используйте общую оборону для обеспечения ОБЩЕГО блага», — советует victorioushermit.

«Да, люди не переходят вброд реки, охраняемые пулеметами», — соглашается HipCon2.

«Я рад, что Миссури представлен в этом судебном процессе. Спасибо вам, генеральный прокурор Эрик Шмитт, за ваше блестящее представление интересов граждан Миссури. Желаю вам больших успехов в борьбе за место в Сенате США!» — восклицает onlymoronsvoteindelaware.

«Быстрый и простой подход — просто говорите «нет» всем на границе. Если вы хотите въехать в США, то приходите на границу со всеми заранее утвержденными правительством США документами. Нет документов — нет въезда», — указывает sjkickerdad.

«Нелегалы следует за мечтой, пока американские граждане платят по счетам», — обрисовывает ситуацию regardless77.

Напомним, что за первый год правления президента США Джо Байдена число нелегальных иммигрантов, проживающих в стране, увеличилось примерно на миллион, что дополнительно обошлось американским налогоплательщикам в $9,4 млрд, согласно новому анализу федерации, выступающей за американскую иммиграционную реформу (FAIR) и снижение уровня иммиграции в целом.

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