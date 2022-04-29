Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Американские военные специалисты осуществляют подготовку украинских военных на территории Германии и других стран Европы, сообщил 29 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Инструктор США на Украине U.S. Army

«Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, это часть прямой поддержки в рамках недавних пакетов помощи со стороны США Украине», — сказал он.

По его словам, Вашингтон не намерен проводить такое обучение непосредственно на территории Украины, для этого предусматривается формат виртуальных тренировок.

«Тренировки будут проходить вне границ Украины, мы рассматриванием возможность проведения виртуальных тренировок, когда инструкторы будут находиться за пределами Украины, а украинские солдаты – на Украине», — отметил Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили об экстренной отправке на Украину 155-мм гаубиц, радаров и беспилотников.

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