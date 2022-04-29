Дортмунд, Германия, , 22:45 — REGNUM Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке подтвердил информацию о том, что 21-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд покинет клуб после завершения сезона.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«У него в контракте прописана сумма отступных. Сам игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», но я уверен, что мы найдем нового Холанда. Нам нужен новый Холанд. На данный момент мы ведет переговоры с Каримом Адейеми», — цитирует Ватцке журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд близок к заключению личного контракта с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету норвежского центрфорварда 25 (18+7) очков по системе гол+пас в 21-м туре чемпионата Германии по футболу. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА Холанд забил три гола в трех встречах.