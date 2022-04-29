Тирана, , 22:49 — REGNUM Диалог между Белградом и Приштиной должен продолжиться для того, чтобы был «достигнут мир». Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама 29 апреля в Тиране во время совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Варгейи.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

«Мир подписывается не с другом, а с врагом. И в данном случае нужно подписать мир с вчерашним врагом. Это реальность, которую никто не может изменить, даже Сербия. Долгосрочный мир в интересах обеих сторон», — процитировало издание Kljan Kosova слова Рамы.

Рама также отметил, что «Косово спасли страны ЕС и США».

«Несмотря на все уважение к «Армии освобождения Косово», без них Косово не было бы независимым», — сказал Рама.

Напомним, что Белград и Приштина ведут переговоры о «нормализации отношений» при посредничестве ЕС. Приштина требует, чтобы Белград признал независимость Косово, провозглашенную в одностороннем порядке в 2008 году.