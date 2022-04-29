Москва, , 23:08 — REGNUM Информацию о том, что семья, покинувшая территорию «Азовстали» — это просто мирные жители, находившиеся в заложниках у украинских боевиков, подвергли сомнению в соцсетях.

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд

В скором времени после того, как в интернете появилось интервью с семьёй (семья Савиных), которая вышла по гуманитарному коридору из подвала на территории «Азовстали», появились фотографии.

На них отец семейства изображён с немецким железным крестом со свастикой, который вручали солдатам третьего рейха. На фото он снялся в спецовке, к которой и приколол крест, а также один из нагрудный знаком, которые были в ходу в третьем рейхе.

Есть также снимок, где у мужчины на рукаве спецовки написана фраза Jedem das Seine, которая переводится как «каждому своё». Получила печальную известность после того, как нацисты разместили её над воротами при входе в концлагерь Бухенвальд.

Кроме того, на одной из фотографий он мужчина «зигует».

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