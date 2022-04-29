Лейпциг, Германия, , 22:40 — REGNUM 25-летний испанский фланговый атакующий защитник «Ред Булл Лейпцига» Анхелиньо с оценкой 7.9 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Во вчерашнем матче с шотландским клубом «Рейнджерс» из Глазго (1:0) Анхелиньо стал автором единственного забитого мяча. Также испанец отметился одним удачным отбором, а точность передач футболиста составила 81%.

Помимо Анхелиньо, в символическую сборную лучших игроков недели в Лиге Европы вошли Петер Гулачи («РБ Лейпциг», 6.6), Борна Баришич («Рейнджерс», 6.5), Тута («Айнтрахт», 7.2), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», 7.4), Джеймс Таверньер («Рейнджерс», 6.4), Джо Айоделе-Арибо («Рейнджерс», 7.2), Деклан Райс («Вест Хэм», 7.4), Ансгар Кнауфф («Айнтрахт», 7.4), Рафаэль Борре («Айнтрахт», 7.2) и Майкл Антонио («Вест Хэм», 7.2).