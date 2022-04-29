Ижевск, 29 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. На территории Удмуртии в период первомайских праздничных дней ожидается снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Под снегом

Предстоящей ночью на характер погоды в Удмуртии будет влиять гребень антициклона, осадков не ожидается, температура воздуха понизится до — 1… — 6°С. З0 апреля местами, преимущественно в северных районах республики, пройдут осадки в виде дождя и снега. Столбики термометров поднимутся до 8…13°С.

В ночь на 1 мая дождь и снег может пройти на территории всей республики, в дневные часы сохранится местами. Ночью похолодает до – 1…4°С, днем воздух прогреется до 5…10°С.

2 и 3 мая местами вновь могут пройти осадки в виде дождя, ночью со снегом, в ночные часы температура воздуха будет варьироваться от — 2°С до 4°С, в светлое время суток – от 1 до 16°С.

По предварительному прогнозу, 4 мая ночью потеплеет до 1-6°С, днем — в диапазоне 12…17°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 30 апреля из-за заморозков прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В субботу, 30 апреля, в ночные часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки до —1…—4 °С. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможен кратковременный дождь.

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