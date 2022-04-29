Скопье, 29 апреля 2022, 23:13 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 29 апреля заверил Украину в возможности предоставления военной помощи. Заявление было сделано Джафери по возвращении из Киева, где он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, помощь Украине в Северной Македонии пообещали предоставить самую различную — в зависимости от необходимости.
Депутат заявил, что его страна намерена поддержать Украину и «украинский народ». По его словам, он лично решил «поддержать восстановление контроля» Киева над всей территорией Украины — с тем и ехал.
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