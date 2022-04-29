Скопье, , 23:13 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 29 апреля заверил Украину в возможности предоставления военной помощи. Заявление было сделано Джафери по возвращении из Киева, где он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Талат Джафери Υπουργείο Εξωτερικών

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, помощь Украине в Северной Македонии пообещали предоставить самую различную — в зависимости от необходимости.

Депутат заявил, что его страна намерена поддержать Украину и «украинский народ». По его словам, он лично решил «поддержать восстановление контроля» Киева над всей территорией Украины — с тем и ехал.

Талят Джафери «Эта поддержка важна — в финансовом, материальном и санитарном аспекте, — в зависимости от того, что потребует Украина. Конечно, она может быть и военной. Обязательства будут исходить из тех потребностей, которые будут обозначены, и мы как парламент должны определить, какие преступления были там совершены, и будем координироваться с другими заинтересованными сторонами, чтобы инициировать подобную резолюцию».

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