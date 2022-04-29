Москва, 29 апреля 2022, 22:34 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины готовят провокацию в городе Святогорск Донецкой Народной Республики, сообщил 29 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Украинские нацисты разместили артиллерию в старинном православном монастыре, уточнил он.
Кроме того, провокации Киева направлены на вызов ответных ударов российских военных по артбатарее укронацистов, развёрнутой возле «водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики».
«Военнослужащими ВСУ развернута артиллерийская батарея (в составе трех гаубиц Д-30), ее задача – спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек», — рассказал Мизинцев.
Результаты этой провокации уже приготовились широко освещать «в украинских и западных средствах массовой информации».
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