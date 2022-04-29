Москва, 29 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Боевики вооруженных формирований Украины готовят провокацию в городе Святогорск Донецкой Народной Республики, сообщил 29 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Украинские нацисты разместили артиллерию в старинном православном монастыре, уточнил он.

Кроме того, провокации Киева направлены на вызов ответных ударов российских военных по артбатарее укронацистов, развёрнутой возле «водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики».

«Военнослужащими ВСУ развернута артиллерийская батарея (в составе трех гаубиц Д-30), ее задача – спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек», — рассказал Мизинцев.

Результаты этой провокации уже приготовились широко освещать «в украинских и западных средствах массовой информации».