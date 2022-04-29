Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В США на 81 году жизни скончался известный автор комиксов Нил Адамс, фактически сформировавший современные образы Бэтмена, Супермена, Зелёной Стрелы и других супергероев. Об этом 29 апреля сообщает портал The Hollywood Reporter.

(сс) Lena Rose Комиксы

Как сообщила журналистам жена писателя и художника, Адамс умер 28 апреля 2022 года в Нью-Йорке, причиной его смерти стали септические осложнения. Он родился 15 июня 1941 года, рисовать комиксы на профессиональной основе начал в 1962 году, впоследствии стал частью явления, которое назвали «серебряным веком комиксов».

Одной из самых заметных работ Нила Адамса считается серия комиксов о Зелёном фонаре, а также цикл, в рамках которого Зелёный фонарь объединился с Зелёной Стрелой. За свою карьеру Адамс поработал с разными издательствами, и т.ч. Marvel, DC, Archie Comics, Warren Publishing и другими.