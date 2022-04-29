Мадрид, 29 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Завтра, 30 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче 34-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Эспаньолом» из Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

В последний раз «Реал» и «Эспаньол» играли между собой 3 октября 2021 года в матче восьмого тура чемпионата Испании. Тот матч завершился минимальной победой «Эспаньола» со счетом 2:1 благодаря голам Рауля Де Томаса и Алейша Видаля.

На данный момент «сливочные», одержав 24 победы и набрав 78 очков, занимают чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В случае победы над «Эспаньолом» и неудачного для «сине-гранатовых» исхода матча «Барселона» — «Мальорка», подопечные Карло Анчелотти станут победителями чемпионата.