Ньюкасл, Великобритания, , 22:26 — REGNUM Завтра, 30 апреля, футбольный клуб «Ньюкасл» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ливерпуль». Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи – Саймон Лонг и Скотт Леджер.

На данный момент «Ливерпуль» с 79-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От первой позиции, которую занимает «Манчестер Сити», «мерсисайдцев» отделяет одно очко. «Ньюкасл», набрав 43 очка, располагается на девятой строчке.