Скопье, 29 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 2303 образцов выявил 137 новых случая заражения коронавирусом, из них 22 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировано 85 случаев выздоровления. Об этом 29 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не скончались двое пациентов с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлен 309 571 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9280, 299 738 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 553. Наблюдается рост числа активных случае — за последние сутки — на 50 человек. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.