Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM Завтра, 30 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в центральном матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Футбольный матч Зенит - Локомотив Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи – Алексей Лунев и Варанцо Петросян. Резервный арбитр – Артур Федоров.

В последний раз «Зенит» и «Локомотив» играли между собой 15 августа в матче четвертого тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Алексей Сутормин (85’ пенальти) и Федор Смолов (90’ пенальти).

На данный момент «Зенит» с семнадцатью победами и 58-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 41 очко, располагается четырьмя позициями ниже.