София, , 22:22 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило новую социальную программу, согласно которой болгарские власти обязуются оплачивать беженцам с Украины, официально устроившимся на работу в стране, арендную плату за квартиру (дом, гостиничный номер). Об этом 29 марта сообщает софийская информационная служба News. bg.

Жилье image4you

По словам вице-премьера по вопросам эффективного управления Болгарии Калины Константиновой, соответствующие средства будут выдаваться не напрямую отдельно взятому соискателю, а работодателям в качестве стимула для найма переселенцев.

Калина Константинова «Подобная практика будет выгодна и владельцам бизнеса, и их работникам. В целом же это пойдет на пользу [нашему] государству».

Детали осуществления указанных выплат Константинова раскрывать не стала.

Напомним, к настоящему моменту на территории Болгарии находится до 250 тысяч украинцев. Из них статус беженца получили 95 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше ждут финансовой помощи от ЕС для поддержки беженцев с Украины