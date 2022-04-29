Белград, 29 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Глава объединенной коалиции албанцев Шаип Камбери 28 апреля получил кресло в Народной скупщине Сербии по результатам повторного подсчета голосов.

Boris Dimitrov Здание Народной скупщины в Белграде

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение было принято по результатам повторного проведения голосования на шестом избирательном пункте в поселении Буяновац.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате наплыва в городе сербов из Косово, которым не было позволено принять участие в голосовании, многие албанцы решили не идти на выборы, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Объединенная албанская коалиция набрала 13 697 голосов. Согласно первоначальным результатам выборов 3 апреля, албанцы не получили ни одного места в Скупщине.