30 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter признание незаконной политики по борьбе с пандемией коронавируса в начале 2020 года.

Джейн Спай, , 08:18 — REGNUM Верховный суд Великобритании признал незаконной политику правительства по выписке нетестированных пациентов в дома престарелых в начале пандемии COVID-19. Решение было принято в рамках производства по делу Кэти Гарднер и Фэй Хэррис против Public Health England и на тот момент министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Также выяснилось, что министры, принимавшие решения о политике борьбы с пандемией COVID-19, не были уведомлены о возможности бессимптомного распространения инфекции.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок извинился перед британцами.

«Я считаю, что-то, что произошло во время пандемии, было невероятно сложно для многих. Я с радостью повторю свое извинение, как это сделал и премьер-министр, за все боль и мучения, которые были принесены. Я считаю, что это решение суда важно, на него нужно внимательно посмотреть и принять во внимание. Что выяснилось, так это то, что нам как министрам не сказали о бессимптомном распространении, что является очень важным научным фактом. И что самое важное, мы учимся после происходящего, мы получаем эти уроки по борьбе с пандемиями как страна, потому что будут еще пандемии», — сказал Хэнкок.

Мэтт Хэнкок parliament.uk

Часть пользователей уверены, что в правительстве знали о возможности бессимптомного распространения вируса, о чем они даже предупреждали население, соответственно заявления о том, что в министерстве здравоохранения об этом не знали — очередная ложь.

«3 марта 2020 профессор, главный врач Англии Крис Уитти сказал специальному комитету парламента, что «большим айсбергом» могут быть люди, которые заражены COVID-19, но у которых не проявляются симптомы», — прокомментировал @globalhlthtwi.

«31 марта в Научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям медицинский директор Национальной службы здравоохранения Стивен Пауис процитировал, что бессимптомное распространение или распространение с незначительными симптомами внутри NHS может стать «ключевым дополнительным риском», — добавил @globalhlthtwi.

«В двух словах, были достаточные доказательства бессимптомного распространения уже в феврале и марте 2020 года, так что заявления о том, что бессимптомное распространение было «маловероятным», в качестве оправдания отказа от тестирования перед отправкой в дома престарелых в апреле 2020 года, это выдумка», — подвел итог @globalhlthtwi.

Пользователи также добавили, что о бессимптомном течении болезни и возможности заразиться знали обычные люди, просто читая новости и смотря телевизор.

«Все остальные знали о бессимптомной передаче еще в марте, просто смотря новости», — прокомментировала @hiyaitsfiona.

«Если бы вы спросили кого угодно, кто обладает хоть каплей разума, в начале пандемии, они бы вам сказали, что возможности бессимптомного распространения являются особенностью практически любого вируса. Я не могу поверить в то, что правительственные ученые не говорили об этом», — отметил @SwelterTheChef.

«Я ходил поесть в паб 7 марта 2020 год, больше чем за две недели до начала локдауна, все в шутку здоровались локтями и преувеличивая дистанцировались. Здоровые и бодрые, но уже тогда мы знали, что точно нельзя сказать, кто переносит вирус, не подозревая этого», — рассказал @MMcminty.

В комментариях отметили, что показания бывшего министра здравоохранения и нынешнего министра Саджида Джавида не сходятся.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Разворачивается скандал между Мэттом Хэнкоком, который говорит, что его не предупреждали о риске бессимптомного распространения, и юристами Саджида Джавида, который говорит, что об этом было известно?» — уточнил @JolyonMaugham.

Некоторые комментаторы написали, что вся правительственная схема со спасением пенсионеров в домах престарелых выглядит как схема по введению в заблуждение.

«15 тысяч… 15 тысяч человек специально выписали из больниц и отправили в дома престарелых в начале пандемии. Когда этот доктор говорил «мы оберегаем таким образом наших пенсионеров», на самом деле они обманывали их», — написал @janestevenson68.

Среди пользователей есть те, кто считает, что бывшего министра давно пора привлечь к ответственности за то, что он и его некомпетентность убили огромное количество британцев во время пандемии.

«Я думаю, что извинения за то, что он сделал, а не за «боль и страдания», которые причинили его действия, были бы куда уместнее. Было бы прекрасно, если бы за ними последовало лишение свободы на 10 лет», — прокомментировал @tomstocktontees.

«Мэтт Хэнкок должен быть в тюрьме, он не только растрачивал деньги налогоплательщиков во время пандемии. Он еще и осознанно убивал людей. Когда тори отстраняют от власти, эти люди должны садиться в тюрьму, поменяйте закон, если это так необходимо», — прокомментировал @JustSayNope.

Напомним, Мэтт Хэнкок ушел в отставку в июне 2021 года за нарушение коронавирусных ограничений.

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