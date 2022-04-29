Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Сеть утекла информация о сценарии анимационного фильма «Супербратья Марио» на основе игры Super Mario Bros., в котором главного героя озвучит Крис Пратт. Об этом 29 апреля сообщил портал Wccftech.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Отмечается, что после того, как состоялись тестовые показы картины, в сети начали появляться подробности о проекте, которые собрал в один материал пользователь форума Resetera. Кроме того, информацией также поделился известный отраслевой инсайдер и автор портала Venture Beat Джефф Грабб.

Отмечается, что визуальный стиль картины будет похож на мультфильмы франшизы «Монстры на каникулах» или на проекты серии «Гадкий Я» студии Illumination. Марио и его брат Луиджи получили незначительный редизайн и в оригинальном озвучивании герои имеют «бруклинский акцент». Что касается сюжета, то, по имеющейся информации, он будет очень близок к классическому платформеру (игра, в которой персонаж передвигается по платформам для завершения уровня) Super Mario Bros., а также к ролевой игре на основе франшизы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьеру фильма на основе Super Mario Bros. отложили на несколько месяцев, в США она состоится 7 апреля, а в США — 28 апреля 2023 года. Геймдизайнер и продюсер проекта Сигэру Миямото отметил, что он советовался по этому поводу с Крисом Праттом.