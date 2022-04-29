Лондон, , 22:11 — REGNUM Руководство лондонского «Арсенала», заинтересованное в подписании 24-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда, готово заплатить «красным дьяволам» 50 миллионов евро за трансфер футболиста в летнее трансферное окно. Об этом 29 апреля сообщило издание Football Insider.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Маркус Рэшфорд, недовольный совей ролью и количеством игрового времени при Ральфе Рангнике, примет решение о своем будущем в манчестерском клубе после завершения сезона и назначения на пост главного тренера Эрика тен Хага.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.