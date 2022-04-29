Париж, , 22:06 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен», как сообщает журналист Тони Хуанмарти, сделало 24-летнему французскому фланговому нападающему каталонской «Барселоны» Усману Дембеле предложение о подписании контракта.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, в случае подписания соглашение, французский нападающий будет получать в парижском клубе около 17 миллионов евро за сезон. Контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает после завершения сезона.

В текущем сезоне чемпионата Испании Усман Дебмеле принял участие в семнадцати турах, в которых отметился одним забитым мячом и одиннадцатью результативными передачами. Футболист занимает первое место в гонке лучших ассистентов чемпионата.