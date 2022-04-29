Москва, , 22:15 — REGNUM Большинство жителей России остаётся на майские праздники дома или проведёт время на даче, сообщает 29 апреля исследовательская компания Ромир. Такие планы у 61% опрошенных.

Константин Коровин. На даче

Кроме того, ещё треть жителей страны собирается отправиться на пикник. Планируются в связи с этим затраты на продукты – мясо, овощи, фрукты.

«Каждый пятый планирует покупку алкогольных напитков, — говорится в исследовании. — Столько же закупят товары для пикника, такие как угли, мангалы, средства для розжига и другое».

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50% жителей России проведут майские праздники дома