Москва, 29 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В ответ на удары ВСУ по приграничным областям РФ нужно войти на территорию Украины и создать буферную зону. Об этом 29 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Надо создавать буферную зону примерно в 50 километров. И, наконец, перестать делать вид, что у нас не война, а спецоперация», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нужно нанести удары по стратегическим объектам на Западной Украине.

«На Востоке Украины им так жалко не будет — так что бить надо по Галиции и Западной Волыни. Разумеется, ударить и по центрам принятий решений в Киеве и Львове» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ВСУ нанесли ряд ударов по нефтебазам, складам боеприпасов и жилой застройке в приграничных областях России — Брянской, Белгородской, Курской.