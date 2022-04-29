Белград, , 22:09 — REGNUM Российско-сербский гуманитарный центр в сербском городе Ниш отметил десятилетие работы. По этому поводу 29 апреля состоялась рабочая встреча врио министра МЧС России Александра Чуприяна и министра внутренних дел Республики Сербия Александра Вулина.

МЧС России Mchs.gov.ru

Во время переговоров с сербским коллегой, Александр Чуприян отметил, что центр развивается и расширяет свои задачи. При этом, подчеркнул он, деятельность Российско-сербского гуманитарного центра «нацелена исключительно на безопасность каждого человека и наших государств».

Александр Вулин со своей стороны поблагодарил руководство российского МЧС за активное содействие развитию центра, передает официальный сайт российского ведомства.

Стороны отметили, что в перспективе на базе Российско-сербского гуманитарного центра планируется создание современного полигона с инновационными тренажерами для отработки практических навыков пожарных и спасателей.

Напомним, что с 2018 года Российско-сербский гуманитарный центр имеет статус балканского регионального учебно-логистического центра Международной организации гражданской обороны и активно работает в этом направлении.

Сербские власти за все десять лет работы центра не предоставили дипломатического статуса его российским сотрудникам.