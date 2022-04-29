Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Сети появились первые отзывы на фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Об этом 29 апреля сообщает портал GamesRadar+.

Скриншот YouTube Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

«(Фильм — ИА REGNUM) заставил меня улыбаться от уха до уха и тут же захотел посмотреть его снова. ОБЯЗАТЕЛЬНО к просмотру на большом экране — трудно представить, что в этом году будет более увлекательное кино», — заявил заместитель редактора британского журнала Total Film Мэтт Мейтум.

«Не уверен, что возможно сделать более совершенный сиквел, чем «Топ Ган: Мэверик», — в свою очередь отметил главный редактор Total Film Джейми Грэм.

«Только что посмотрела #TopGunMaverick на #CinemaCon (фестиваль CinemaCon, который сейчас проходит в Лас-Вегасе — ИА REGNUM) — боже мой. Возможно, это лучший фильм за 10 лет», — написала Никки Новак из Fandango.

«Мне очень понравился #TopGunMaverick. Потрясен операторской работой, полетами и, конечно же, игрой @TomCruise (Тома Круза — ИА REGNUM), — отметил автор портала Collider Стивен Вейнтрауб.

Напомним, картина «Топ Ган: Мэверик» выйдет в кинопрокат США 27 мая 2022 года. Снимает фильм режиссёр Джон Косински, кроме Тома Круза в проекте участвуют Майлз Теллер, Джон Хэмм, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Эд Харрис и другие известные актёры.