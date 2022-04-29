Сан-Себастьян, Испания, 29 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 29 апреля пресс-служба «Реал Сосьедада» объявила о продлении контракта с 36-летним испанским атакующим полузащитником Давидом Сильвой. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Www.mancity.com Давид Сильва

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Давид Сильва принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с 17 августа 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В составе «горожан» Сильва провел десять лет.

После 33-х сыгранных туров «Реал Сосьедад», одержав пятнадцать побед, потерпев восемь поражений и набрав 55 очков, располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.