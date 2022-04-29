Курган, , 21:51 — REGNUM В Курганской области пострадавшему от взрыва на фармацевтическом ПАО «Синтез» лечение оплатит компания. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров.

Взрыв на «Синтезе» Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Он пояснил, что 29 апреля 2022 года после рабочего дня, когда большая часть работников покинула здание, на участке цеха №4 ПАО «Синтез» случилось происшествие.

«Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс», — уточнил Борис Жоров.

По его словам, руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает ему максимально возможную помощь. В случае необходимости, по заключению врачей, он будет перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска.

В настоящее время специально созданной комиссией проводится внутреннее расследование, причины происшедшего устанавливаются. Угрозы экологической безопасности нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту травмирования рабочего при взрыве на ПАО «Синтез» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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