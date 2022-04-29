Доха, , 21:51 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, выступающий за катарский «Аль-Райян», планирует вернуться в европейский футбол. Об этом 29 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Хамес Родригес Hasebemakoto

По информации источника, агент Родригеса начнет переговоры с другими командами в ближайшее время.

Хамес Родригес перешел в «Аль-Райян» 22 сентября 2021 года из «Эвертона» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Ранее футболист выступал за «Порту», «Монако», «Реал» и «Баварию».

В текущем сезоне катарской Лиги звезд 2021/22 Хамес Родригес принял участие в двенадцати турах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.