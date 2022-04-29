Женева, Швейцария, , 21:50 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 607 159 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2504 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 29 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже510 270 667 носителей вируса, подтверждено 6 233 526 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 633 439 выявленных инфицированных и 2150 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.