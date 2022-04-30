30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

в Сети обсудили просьбу президента США к Конгрессу, чтобы тот выделил Украине дополнительные $33 млрд помощи для Украины.

Артур Савин, , 09:43 — REGNUM Обращение президента США Джозефа Байдена к Конгрессу с просьбой выделить дополнительно $33 млрд на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции Российской Федерации стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Губозакаточную машинку нужно выслать бандеролью в Белый дом. Срочно!» — шутит Марина Ш.

Многие пользователи отметили, что объёмы финансовой помощи Украине начинают переходить все разумные пределы, особенно, если учитывать тот факт, что Киев никогда в жизни не сможет расплатиться по этим долгам.

«Дорогая какая-то девица, получается, эта бывшая Украина. Прямо-таки, валютная», — отметил Олег Б.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что финансовые вливания не помогут киевскому режиму улизнуть от денацификации, осуществляемой Вооружёнными силами РФ.

«В истории уже есть пример, когда США помогали обороняющейся стороне. Война тогда закончилась в столице нацистской Германии», — напомнил Богдан Ч.

Часть людей полагает, что Америка не скупится на то, чтобы в мире вспыхнула новая крупномасштабная война.

«Значит, дяде Сэму очень нужна третья мировая война. Ведь за океаном наблюдать за бойней двух народов легче всего. Украина в этой истории всего лишь разменная монета», — считает Добромир И.

Ряд пользователей указывает на то, что США ведут настоящую войну с Россией, только делается это чужими руками.

«А для чего они вкладывают такие средства в Украину? Да чтобы взять эту территорию под базу НАТО и биолаборатории свои за долги. Они же понимают, что украинцам не с чего платить! А война для Америки только в радость. Уничтожают друг друга славяне, а американцы как бы тут ни при чём. Им население не нужно. Чем больше трупов, тем лучше», — поделилась своим мнением Галина Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что Байден окончательно теряет связь с реальностью и не понимает, что Россия рано или поздно достигнет поставленных целей, и никакие финансовые вливания не помогут киевскому неонацистскому режиму удержать власть.

«Ему надо запросить помощь у врачей, в частности у психотерапевта, а то уже чем дальше, тем хуже, причём для всех», — отметила Галя М.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Призываю Конгресс США выделить $33 млрд на лечение маразма Байдена и ловлю опасного преступника в костюме пасхального кролика, который напугал дедушку», — издевается Александр О.

Нашлись и те, кто уверены, что вместо выделения помощи Украине Байдену следовало бы озаботиться проблемами своих собственных американских граждан.

«Попахивает скорыми бунтами среди жителей Америки. Вероятно, они взорвутся, судя по тому, что собственный госдолг составлял два месяца назад на жителя Америки $212 тысяч. А сейчас уже сколько — уф, жесть! И топят дальше за Украину при этом. Случится поворот только тогда, когда валюта перестанет цениться. Хана тогда будет США, страна сразу залетит в нищету, причём глубокую, которую даже мы не видели за всю её историю», — предрекает Павел К.

Напомним, 28 апреля Белый дом распространил сообщение, согласно которому президент США Джозеф Байден направил запрос в Конгресс о выделении дополнительно $33 млрд на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции Российской Федерации.