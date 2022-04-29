Москва, 29 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Польша пойдет на издержки ради сведения исторических счётов с Россией. Об этом 29 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«В какой-то мере можно сказать, что Польша, приобретая газ по реверсу у Германии, пошла по пути Украины, такая формулировка будет оправдана», — заявил эксперт.

По мнению политолога, хотя Польша значительно богаче и устойчивее, чем Украина, ей это «влетит в копеечку (точнее, злотый)».

»Но польское руководство давно уже поставило сведение исторических счётов с Россией выше экономического прагматизма. Так что данное решение нисколько не удивило. И наверняка последуют новые такие же» — заключил эксперт.

Напомним, что Польша стала закупать газ у Германии путём реверсных поставок.