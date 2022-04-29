Вологда, 29 апреля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Тотемском районе Вологодской области сегодня, 29 апреля, произошла дорожная авария, в результате которой погиб трехлетний мальчик, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

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По предварительным данным, житель Калужской области, управляя автомобилем Opel Zafira, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося в попутном направлении автомобиля Renault Megane под управлением жителя Санкт-Петербурга и совершил с ним столкновение. От удара Renault отбросило на автомобиль Toyota RAV 4 под управлением жителя Архангельской области, который остановился перед местом проведения дорожных работ. После автомобиль Renault Megane съехал в кювет.

«В результате ДТП пострадал водитель Renault Megane, его пассажирка — женщина 1986 года рождения. Трехлетний мальчик, находившийся в салоне Renault на заднем сидении в специальном детском удерживающем устройстве, от полученных травм скончался в машине скорой помощи при следовании в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства.

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