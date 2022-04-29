Москва, 29 апреля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Россия не должна осуществлять никаких выплат — ни по евробондам, ни по каким-либо другим обязательствам, оплачиваться должны только поставляемые товары. Об этом 29 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

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«Возникает впечатление, что часть элиты или не хочет лишаться на Западе «запасных аэродромов», или так и не поняла, что мирное время закончилось», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в нынешних условиях никакие подобного рода платежи на Запад идти не могут.

«Оплачивать можно только конкретный товар по факту его получения. Все прочие обязательства перед Западом пора «обнулить», — заключил эксперт.

Напомним, что Минфин России произвел выплаты в долларах США по евробондам, исполнив свои обязательства.